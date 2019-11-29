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Кабмін приватизував ряд держоб'єктів на понад 100 млн гривень

Новини » Політика     29.11.2019 - 21:37
Кабмін приватизував ряд держоб'єктів на понад 100 млн гривень
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Уряд передав у приватну власність 3 державні об'єкти

Кабінет міністрів України приватизував 3 великів державні об'єкти загальною вартістю в 108,5 млн гривень. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на сторінці у Facebook.

За словами прем'єр-міністра, цього тижня уряд продав оптовий ринок у Броварах, "Центр сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій" та 100 відсотків державного пакету акцій “АТ Україна Туристична”.

"Оптовий ринок у місті Бровари продали за 44,5 млн грн, що в 10 разів дорожче за стартову ціну у 4 млн грн. За 3,5 млн грн продали “Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій”. Ціна продажу стартувала з 270 тис. грн і зросла у 13 разів. За об'єкт змагалися 10 учасників торгів. Ну і нарешті, 100% державного пакету акцій “АТ Україна Туристична”, який ніяк не могли продати попередні керівники Фонду держмайна", - розповів він.

Гончарук додав, що наразі в Кабміні ведеться робота щодо приватизації 415 об'єктів з 500, які були нещодавно передані до Фонду державного майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо Кабінет міністрів передав на приватизацію 415 державних підприємств. Зокрема, цього тижня на приватизацію передали 76 державних підприємств. Гончарук зазначав, що у разі приватизації бюджет може отримати до 6 млрд гривень.

Крім того, Гончарук заявляв, що компанію "Центренерго" однією з перших віддадуть на приватизацію. Уряд робитиме все можливе, щоб компанія "Центренерго" перейшла в руки іноземного власника.

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Новини України приватизацияОлексій Гончарук
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