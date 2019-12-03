Мінфін запозичить 16,4 млрд грн, недоотримані від приватизації

Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Уряд знову провалив план з приватизації держмайна: замість 17,1 млрд грн отримає лише 0,7 млрд грн

Кабінет міністрів України вирішив провести перерозподіл джерел фінансування загального фонду державного бюджету через невиконання плану з приватизації у 2019 році. Відповідне розпорядження Кабміну від 27 листопада 2019 р. № 1104-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, збільшується фінансування держбюджету за кодом "Запозичення" на суму 16,4 млрд грн у зв’язку із зменшенням обсягу джерел фінансування державного бюджету за кодом "Надходження від приватизації державного майна".

Розпорядженням доручено Міністерству фінансів забезпечити погодження збільшення обсягу джерел фінансування державного бюджету, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету; внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

Таким чином, план з надходжень від приватизації зменшено з 17,1 млрд грн до 0,7 млрд грн.

Нагадаємо, прийнятий Верховною радою закон про державний бюджет на 2019 рік передбачає надходження від приватизації в сумі 17,1 млрд грн.

У 2018 році до державного бюджету від приватизації державного майна надійшло лише 0,3 млрд грн, що становить 1,4% від початкового плану (21,3 млрд грн). Міністерство фінансів замістило цей дефіцит фінансування запозиченнями.

Як повідомляло РБК-Україна, у проекті держбюджету-2020 до другого читання Кабмін збільшив план на надходжень від приватизації з 5 до 12 млрд грн.