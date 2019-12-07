В Кабмине разъяснили планы по приватизации на следующий год

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

План приватизации основывается на оценках Фонда госуимущества

Кабинет министров Украины планирует в 2020 году провести приватизацию "Центрэнерго", а также других предприятий на сумму в 12 млрд гривен. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, планируется малая и большая приватизация, каждая из которых принесет в госбюджет по 6 млрд гривен. Среди предприятий, которые планируют продать, точно будет "Центрэнерго".

Гончарук отметил, что цифры в 12 млрд основываются на оценке Фонда государственного имущества. При этом о конкретных стадиях приватизации не сообщил.

"Могу лишь сказать, что задача - максимально ускорить процессы подготовки к приватизации без потери качества. Что будет продано первым, что вторым, что третьим, мне сказать трудно. Но 6 млрд гривен - не космическая цифра", - сказал премьер.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров приватизировал 3 крупных государственных объекта общей стоимостью в 108,5 млн гривен. В конце ноября правительство передало в частную собственность оптовый рынок в Броварах, "Центр сертификации строительных материалов, изделий и конструкций" и полный пакет акций “АО Украина Туристическая”.

Также сообщалось, что правительство провалило план по приватизации госимущества, который был уменьшен с 17,1 млрд грн до 0,7 млрд грн.