У Кабміні пояснили, як оформити субсидію безробітним

У Кабінеті міністрів дали роз'яснення щодо порядку оформлення субсидії для громадян, які втратили роботу у зв'язку з карантином і стали на облік як безробітні. Про це повідомили в прес-службі урядового порталу.

Як зазначили в Кабміні, субсидія компенсує оплату житлово-комунальних послуг у середньому на 300 грн в період карантину. Всі, хто мають право на субсидію, можуть оформити її онлайн.

"Для цього необхідно перейти на сайт Мінсоцполітики, зареєструватися за допомогою електронного підпису або BankID, заповнити заяву про призначення субсидії та декларацію про доходи і витрати", - повідомили в уряді.

Після протягом доби на пошту має прийти повідомлення про реєстрацію. Якщо цього не відбулося, рекомендується повторно заповнити заяву. Рішення про надання субсидії має надійти протягом кількох тижнів після реєстрації.

"Субсидії призначаються до кінця опалювального сезону. Щоб продовжити отримувати субсидію у наступному періоді, громадянам не потрібно звертатися в органи соціального захисту, адже у цьому році вони призначають її самостійно", - зазначили в Кабміні.

Нагадаємо, 25 березня Кабінет міністрів прийняв постанову про призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину. Для отримання субсидії потрібно попередньо отримати статус безробітного.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що уряд спростить отримання субсидій для громадян, які втратили роботу під час карантину з-за коронавіруса.