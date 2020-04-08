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Масочний режим та соціальні дистанції: Кабмін працює над планом виходу з карантину

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 14:28
Масочний режим та соціальні дистанції: Кабмін працює над планом виходу з карантину
Фото: Денис Шмигаль (telegram/Denys_Smyhal)

Карантин в Україні планують продовжити до травня

Карантин в Україні у квітні не закінчиться, однак уряд розробляє план виходу з карантину з травня. Про це у ході засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що послаблення карантину буде можливим лише за умови зниження рівня захворюваності на коронавірус в Україні.

"В травні, за умови позитивної динаміки, ми запустимо економіку України за визначеним планом, який буде додатково повідомлений урядом. (План, - ред.) чітко розписаний і кожен буде знати свою роль, час і місце, коли він почне ходити на роботу, повноцінно працювати, які будуть соціальні стандарти нашого життя в травні: масочний режим, соціальні дистанції, розтермінування в часі початку і завершення робочого часу, щоб не створювати години пік. Над цими пунктами уряд працює. В квітні ми від карантину не відійдемо", - наголосив він.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, за словами Шмигаля, карантин в Україні можуть продовжити до травня.

Як відомо, через поширення коронавірусу в Україні з 12 березня введено карантин. Спочатку його вводили до 3 квітня, однак згодом продовжили до 24 квітня. На цей період в Україні введено тотальні обмеження на пересування (групи не більше двох осіб), масочний режим. В країні закрито все крім продуктових та продовольчих магазинів, аптек, банків, пошти та АЗС. Також закриті українські кордони та призупинено транспортне сполучення між областями, пересування можливо лише на власному транспорті.

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