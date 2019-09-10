У Нацслужбі здоров'я назвали безкоштовні медичні послуги в 2020

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Послуги первинної та екстреної медичної допомоги залишаться безкоштовними

У Національній службі охорони здоров'я України (НСЗУ) розповіли про безкоштовних медичних послуг, які будуть доступні для українців у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НСЗУ.

Зазначається, що за програмою медичних гарантій, послуги первинної амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації залишаться безкоштовними. Чіткий перелік безкоштовних медичних послуг буде відомо після затвердження державного бюджету на 2020 рік.

"Ці послуги будуть безкоштовними для українців, адже вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що медичні послуги, пов'язані з лікуванням гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомога в пологах і неонатальна допомога, ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань будуть безкоштовними в медустановах, які уклали договір з НСЗУ.

Для укладення договору на надання пріоритетних послуг установа повинна відповідати вимогам, визначеним НСЗУ.

"Послуги спеціалізованої медичної допомоги за програмою медичних гарантій можна буде отримати безкоштовно тільки за направленням лікаря первинної або лікуючого лікаря. Але є винятки. Без направлення спеціалізовану медичну допомогу у відповідності з медичними показаннями можна буде отримати безкоштовно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра, нарколога. Також без направлення безоплатно надається медична допомога при невідкладному стані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше МОЗ розширив перелік безкоштовних ліків. Нова редакція реєстру лікарських засобів збільшилася на 14 препаратів для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу і бронхіальну астму.

Раніше повідомлялося, що в разі проблеми з вакцинацією слід звертатися в НСЗУ по гарячій лінії, а відомство, у свою чергу, буде повідомляти місцеві департаменти охорони здоров'я для вирішення проблем з вакцинацією.