У Кабміні розповіли про надбавки до пенсій після перерахунку

За словами Реви, у цілому пенсії будуть підвищені на 17%

Пенсии пересчитают более 8 миллионам граждан. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, пересчет даст примерно 255 гривен надбавки к каждой пенсии.

"В целом пенсии будут повышены на 17%... В этом году перерасчет даст примерно 255 гривен надбавки к каждой пенсии. Это опять же будет зависеть от индивидуальных показателей. Всего перерасчет пенсий на 17% позволит увеличить пенсии 8 миллионам 100 тысячам пенсионеров", - сообщил Рева.

Напомним, сегодня в Украине начинается системный перерасчет пенсий. По словам Ревы, всего перерасчету подлежит 10,2 млн пенсионных счетов.

Как писало РБК-Украина ранее, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что дополнительные выплаты пенсионерам, получающим минимальную пенсию и имеющим достаточный страховой стаж, не спровоцирует инфляцию.

Также сообщалось, что пенсионеры с большим стажем получат две дополнительные выплаты в марте и апреле. Отметим, с 1 марта в Украине пройдет первая в истории автоматическая индексация пенсий.