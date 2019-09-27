Мінсоцполітики виключає швидкий перехід до накопичувальної пенсії

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У нас ще немає створеної інфраструктури, але вже є багато напрацювань, - Соколовська

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська пояснила, що в короткостроковій перспективі накопичувальна пенсійна система в Україні вводитися не буде. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Соколовської, для запровадження накопичувальної системи спочатку потрібно створити її дизайн, а саме: хто буде платити внески, скільки вони будуть відсотків.

"У короткостроковій перспективі навряд чи. У нас ще немає створеної інфраструктури, щоб це запрацювало, але вже є багато напрацювань. Взагалі дослідження за накопичувальною системою показують, що очікування людей щодо цієї системи занадто великі, люди не до кінця розуміють, скільки це буде коштів", - повідомила міністр.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 вересня завершив фінансування пенсій за вересень і житлових субсидій за серпень 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2019 року становила 3005,96 грн. Всього в країні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів. За інформацією ПФУ, частка пенсіонерів за різними категоріями розподілилися наступним чином: за віком (76%) - середня пенсія 3009 грн, по інвалідності (12%) - 2547 грн, в разі втрати годувальника (6%) - 2853 грн, за вислугу років (5%) - 4124 грн, соціальні пенсії (1%) - 1571 грн.