Стратегію економічного розвитку Донбасу направлять на затвердження Кабміну до липня

Віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков повідомив, що Стратегію економічного розвитку Донбасу направлять на затвердження Кабінету міністрів до кінця першого півріччя. Концепцію стратегії уряд затвердив наприкінці 2020 року.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Була схвалена політична пропозиція щодо розвитку підконтрольних уряду територій Донецької і Луганської областей. Перед нами поставлено завдання з того моменту і протягом шести місяців підготувати вже стратегію, затвердити її на уряді і працювати з парламентом уже в частині пакетів законодавчих актів", - повідомив Резніков.

Він зазначив, що у грудні 2020 року уряд затвердив концепцію майбутньої стратегії.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року віце-прем'єр припускав, що стратегія економічного розвитку Донбасу з'явиться у Верховній раді навесні 2021 року. Очікувалося, що стратегію внесуть разом з усіма супутніми актами.

Як писало РБК-Україна, Резніков нещодавно розповів про бачення уряду по відновленню Донбасу. Планується створити "пояс успішності".