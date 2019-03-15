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У Кабміні розповіли про подальші дії після ухвалення "мовного закону"


За словами Гройсмана, Кабмін буде швидко напрацьовувати всі підзаконні акти

После принятия "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" - во втором чтении Кабинет министров сразу приступит к приведению всех подзаконных актов в соответствие с законом о языке. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается украинского языка. Наш язык один - украинский, при том, что права других должны быть абсолютно полностью защищены. Вы знаете, что это для меня является принципиальным вопросом. Почему такая ситуация происходит, вы сейчас рассматриваете закон о языке. Как только вы его завершите и примете, хочу вам гарантировать, что правительство очень будет быстро нарабатывать все подзаконные акты для того, чтобы это обеспечить", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что Верховная рада продолжит рассматривать поправки к "языковому закону", представленные ко второму чтению, в пленарный вторник, 19 марта.

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы 14 марта рассмотрели почти четверть поправок в "языковой закон" - законопроект №5670-д о функционировании украинского языка как государственного. Так, всего в законе 2082 правки. В четверг нардепы прошли 489 поправок.

Отметим, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что ВР может не успеть завершить рассмотрение всех поправок к "языковому закону" - законопроекту "О функционировании украинского языка как государственного" на следующей сессионной неделе. По его мнению, документ могут принять уже после выборов президента.

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