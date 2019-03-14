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У Раді розповіли, коли продовжать розгляд "мовного закону"

Новини » Політика    14.03.2019 - 18:22
У Раді розповіли, коли продовжать розгляд "мовного закону"
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

У п'ятницю нардепи не розглядатимуть правки до "мовного закону"

Верховна рада України продовжить розглядати правки до "мовного закону", подані до другого читання, у пленарний вівторок, 19 березня. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що у п'ятницю нардепи працюватимуть за звичним графіком.

"Я думаю, що в п'ятницю ми працюватимемо за традиційним графіком нашим п'ятничним: година запитань до уряду, заява від фракції "Опозиційного блоку" щодо перерви, після цього ми оголосимо запити народних депутатів України… і потім будуть виступи народних депутатів… І у вівторок ми повернемося до поправок до закону, який ми зараз обговорюємо", - поінформувала заступник спікера ВР.

Нагадаємо, Рада в четвер, 14 березня, розглянула майже чверть поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Так, усього в законі 2082 правки. У четвер нардепи пройшли 489 поправок.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко заявив, що ВР може не встигнути завершити розгляд всіх поправок до "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" на наступному сесійному тижні. На його думку, документ можуть прийняти вже після виборів президента.

У середу, 13 березня, нардепи розглянули 13% правок до "мовного закону".

Рада розглянула майже чверть правок до "мовного закону" Рада продовжила розгляд правок до "мовного закону"
Теми: Засідання Ради
Новини України Ірина Геращенкоукраинский языкВерховна Рада
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