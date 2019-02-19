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Суд передав в управління АРМА незавершені будівлі Войцеховського

Новини » Економіка    19.02.2019 - 14:33
Суд передав в управління АРМА незавершені будівлі Войцеховського
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Агентство з розшуку корупційних активів отримає більше десяти житлових комплексів у Києві

Печерський районний суд м. Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) незавершене будівництво компанії "Укогруп", яку пов'язують з київським забудовником Анатолієм Войцеховским. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду у Єдиному державному реєстрі.

Як зазначається в рішенні суду від 14 січня 2019 року, впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній "Укогруп", діючи в складі організованої групи, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки та незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів.

В управління АРМА передаються наступні об'єкти в Києві:

  • ЖК "Нова Хвиля", по вул. Харківське Шосе, 15-А
  • ЖК "Милославський", вул. Милославська, 31-В
  • ЖК "Совські Ставки", вул. Кіровоградська, 70
  • ЖК "Синьоозерний", на перетині проспектів Правди та Гонгадзе
  • Офісний центр "Домініон", по вул. Ушинського, 40
  • ЖК "Флагман" по вул. Лобачевського, 7в м. Києві
  • ЖК "Родинний Затишок" по бульвару Гашека, 20,22,24
  • ЖК "Олімпійське містечко", ЖК "Панорамне містечко", ЖК "Панорамний" (наразі "Деміївський квартал") по вул. Ракетній, 24
  • ЖК "Східна Брама" по вул. Світлій, 3
  • ЖК "Сосновий Бір" по вул. Олевській
  • ЖК "Науковий" по вул. Петропавлівській, 40
  • нежитлові приміщення на I-му та ІІ-му поверсі по вул. Петропавлівській, 40,
  • незавершене будівництво квартирного (багатоповерхового) будинку, по вул. Петропавлівській, 40

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України у 2016 році направила до Деснянського районного суду Києва кримінальне провадження щодо забудовника Анатолія Войцеховського. Його звинувачують захопленні земельних ділянок, самовільній забудові, а також привласненні коштів громадян під виглядом інвестицій у житло. Окремо Войцеховський, як фізична особа, звинувачується в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

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