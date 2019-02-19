Суд передав в управління АРМА незавершені будівлі Войцеховського

Агентство з розшуку корупційних активів отримає більше десяти житлових комплексів у Києві
Печерський районний суд м. Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) незавершене будівництво компанії "Укогруп", яку пов'язують з київським забудовником Анатолієм Войцеховским. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду у Єдиному державному реєстрі.
Як зазначається в рішенні суду від 14 січня 2019 року, впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній "Укогруп", діючи в складі організованої групи, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки та незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів.
В управління АРМА передаються наступні об'єкти в Києві:
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України у 2016 році направила до Деснянського районного суду Києва кримінальне провадження щодо забудовника Анатолія Войцеховського. Його звинувачують захопленні земельних ділянок, самовільній забудові, а також привласненні коштів громадян під виглядом інвестицій у житло. Окремо Войцеховський, як фізична особа, звинувачується в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.