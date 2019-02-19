Суд передав в управління АРМА незавершені будівлі Войцеховського

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Агентство з розшуку корупційних активів отримає більше десяти житлових комплексів у Києві

Печерський районний суд м. Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) незавершене будівництво компанії "Укогруп", яку пов'язують з київським забудовником Анатолієм Войцеховским. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду у Єдиному державному реєстрі.

Як зазначається в рішенні суду від 14 січня 2019 року, впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній "Укогруп", діючи в складі організованої групи, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки та незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів.

В управління АРМА передаються наступні об'єкти в Києві:

ЖК "Нова Хвиля", по вул. Харківське Шосе, 15-А

ЖК "Милославський", вул. Милославська, 31-В

ЖК "Совські Ставки", вул. Кіровоградська, 70

ЖК "Синьоозерний", на перетині проспектів Правди та Гонгадзе

Офісний центр "Домініон", по вул. Ушинського, 40

ЖК "Флагман" по вул. Лобачевського, 7в м. Києві

ЖК "Родинний Затишок" по бульвару Гашека, 20,22,24

ЖК "Олімпійське містечко", ЖК "Панорамне містечко", ЖК "Панорамний" (наразі "Деміївський квартал") по вул. Ракетній, 24

ЖК "Східна Брама" по вул. Світлій, 3

ЖК "Сосновий Бір" по вул. Олевській

ЖК "Науковий" по вул. Петропавлівській, 40

нежитлові приміщення на I-му та ІІ-му поверсі по вул. Петропавлівській, 40,

незавершене будівництво квартирного (багатоповерхового) будинку, по вул. Петропавлівській, 40

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України у 2016 році направила до Деснянського районного суду Києва кримінальне провадження щодо забудовника Анатолія Войцеховського. Його звинувачують захопленні земельних ділянок, самовільній забудові, а також привласненні коштів громадян під виглядом інвестицій у житло. Окремо Войцеховський, як фізична особа, звинувачується в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.