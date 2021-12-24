В уряді закликали Польщу збільшити квоту для українських перевізників

Як відомо, раніше Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що не погодиться на збільшення квоти дозволів для українських транспортних компаній на обслуговування вантажів до Польщі та транзитних перевезень, пише видання. У 2021 році квота становила 160 тис. дозволів.

Таку ж кількість дозволів планується надати у 2022 році, тоді як до 2018 року діяла квота на 200 тис. дозволів, з можливістю збільшення ще на 60 тис. за потребою. У 2018 році Польща планувала скоротити квоту до 130 тис., Україні вдалося домовитися про 160 тис., що діє з 2019 року з додатковим лімітом на 5-10 тис. у 2019-2020 рр. У 2021 допліміту не було, всю квоту вибрали в серпні. Заявку на 34 тис. додаткових дозволів було відхилено.

"У 2015 році ми підписали угоду про Асоціацію з Європейським Союзом, за якою жодна із сторін не може перешкоджати доступу для своїх партнерів як на свій ринок, так і на ринок ЄС", - говорить в інтерв'ю порталу заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Основним аргументом польської сторони було створення черг на прикордонних переходах.

"Українці представили польському міністерству проекти модернізації під'їзних колій до переходів та залізничних колій, що йдуть у бік Польщі; вони могли частково розвантажити автомобільний транспорт", - пише видання.

Також Україна пропонувала створити комісію щодо покращення прохідності на кордонах, але Польща відхилила цю пропозицію. Хоча для скорочення часу проходження кордонів є потенціал: наприклад, за рахунок збільшення робочого часу польських ветеринарних служб, які працюють на прикордонних пунктах лише з 8:00 до 18:00 у робочі дні.

"Обмеження впливають не лише на торгівлю з Польщею, а й з іншими країнами Євросоюзу. 46% перевезень здійснюються з України до Польщі. Але також через Польщу проходять маршрути до ще 12 країн. Зараз у нас проблема з доставкою товарів до всіх цих країн. Створено ринковий бар'єр", - сказав Найєм.

При цьому проблеми мають і великі міжнародні концерни, в т.ч. Carlsberg, Coca-Cola чи PepsiCo, Makro Cash and Carry, які не можуть забрати свою продукцію з України.

Уряд України заявляє, що після змін у 2014 році країна обрала західний шлях розвитку та прагне зміцнювати свої зв'язки з Європейським Союзом, що має бути на користь обох сторін.

"Таким чином запровадження таких обмежень руху смертельно небезпечне для нашої економіки", - цитує видання Найєма.

Він також додав, що досі було можливо збільшувати товарообіг України з ЄС щороку, але з транспортним бар'єром збереження цієї тенденції стає дедалі складнішим і може надалі виявитися неможливим.

"Ми готові до переговорів та компромісів. Мені здалося б дивним, що польська сторона може обмежити наш доступ до свого ринку, але чому ці обмеження мають впливати на торгівлю з усім ЄС? Ситуація нам не зрозуміла", - резюмував Найєм, додаючи, що через дружню політику Польщі в багатьох інших областях, обмеження в області транспорту, ймовірно, є результатом непорозуміння, а не політичної волі.