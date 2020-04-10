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В травні українці мають піти на роботу, - Шмигаль

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 22:17
В травні українці мають піти на роботу, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

ВООЗ не рекомендує послаблювати карантинні заходи

Вже у травні українські громадяни мають піти на роботу, попри коронавірус. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Шмигаля, наразі уряд працює над тим, щоб забезпечити робочими місцями українців, які через коронавірус втратили роботу.

"План є і він буде реалізований. Ми дуже розуміємо, що людям сьогодні тяжко бути вдома без перспективи того, коли вони вийдуть з хати й захочуть отримати роботу, їм треба кудись йти. Ми над цим працюємо", - заявив він.

Очільник уряду наголосив, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала Україні не послаблювати карантинних заходів.

"Ми насправді знаходимось напередодні того пік ... Тому ми сьогодні плануємо піти оптимістичним сценарієм. Всі мають бути свідомі того, що найближчих три тижні Україна має витримати й розірвати ланцюжок захворюваності, щоб не піти в песимістичний сценарій. В травні Україна має піти на роботу", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів планує поетапно виходити з карантину, введеного через спалах коронавірусу в Україні. Уряд зможе скасувати частину обмежень лише після завершення карантину, який, швидше за все, буде продовжено до травня.

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