У Кабміні пропонують провести перепис населення за допомогою смартфона

Кабінет міністрів України пропонує провести перепис населення України до 2020 року з допомогою смартфона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва Facebook.

За його словами, перепис населення України у 2020 році буде відбуватися через смартфон.

Вже кілька років Кабінет міністрів проводить підготовку саме до такого способу, хоча є свої труднощі і в ньому, заявив Кубів.

Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні зберігається істотне перевищення рівня смертності над показником народжуваності. Станом на 1 грудня 2018 року перевищення числа померлих над числом народжених становило: на 100 померлих - 58 народжених.

Додамо, чисельність населення України на цю дату становила 42 млн 177,6 тисяч осіб. Протягом січня-листопада 2018 року чисельність населення скоротилася на 208,8 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що в грудні 2019 році проведуть пробний перепис населення в Оболонському районі Києва і Бородянському районі Київської області. Передбачається, що пробний перепис дозволить відпрацювати методи проведення всеукраїнського перепису, оновити інструменти її проведення. Зокрема, буде протестовано використання планшетів і ноутбуків під час перепису. Зазначимо, всеукраїнський перепис заплановано на 2020 рік.