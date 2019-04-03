В уряді пояснили, кого торкнеться перепризначення субсидій у травні

Автоматичне перепризначення субсидій у2019 році стосуватиметься 3 млн домогосподарств, решті потрібно буде оновити заяву та декларацію про доходи. Про це повідомляє урядова прес-служба у Facebook.

Як зазначається в публікації, у травні в управління соціального захисту населення необхідно буде звернутися:

Орендарям житла

Внутрішньо переміщеним особам

Тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб

Тим сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати

Тим сім’ям, в який відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.

В уряді нагадали, що готівкову субсидію буде призначено тим сім’ям, в яких станом на травень-червень не буде заборгованості за комунальні послуги. Пенсіонери отримуватимуть допомогу готівкою через Пенсійний фонд та Укрпошту, ті, хто ще не на пенсії - через Ощадбанк. Ті сім’ї, в яких станом на травень-червень матимуть борги за комуналку, будуть переведені на безготівкову монетизацію.

Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року. Допомогу на опалювальний сезон 2019-2020 років - на основі доходів 1-2 кварталів 2019 року, наголошується в публікації.

Нагадаємо, субсидії грошима почали виплачувати з 1 березня 2019 року. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%. За останніми розрахунками середній розмір монетизованої субсидії становитиме 1676 грн.

За даними Державної служби статистики, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року отримували 3735,1 тис. домогосподарств.