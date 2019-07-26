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На КПВВ у Станиці Луганській ажіотаж через чутки про закриття пункту пропуску

Новини » Суспільство    26.07.2019 - 20:57
На КПВВ у Станиці Луганській ажіотаж через чутки про закриття пункту пропуску
Фото: КПВВ у Станиці Луганській (facebook.com/stnrda)

Окупаційна влада розповсюджує плітки про закриття мосту у Станиці Луганській

Окупаційна влада розповсюджує плітки про те, що в найближчі дні буде закрито міст у Станиці Луганській і як наслідок закриття КПВВ на невизначений термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Станично-Луганську районну державну адміністрацію у Facebook.

Як повідомляється, ця дезінформація викликала великий ажіотаж серед громадян, які перетинають КПВВ, та створило величезні черги з обох сторін пункту пропуску. В РДА наголосили, що наразі КПВВ продовжує працювати в штатному режимі.

"Офіційно повідомляємо, що на даний час проведено лише огляд зруйнованого мосту фахівцями. Далі проектування, інженерні роботи. І лише потім буде прийматися рішення щодо початку та термінів проведення робіт, а також - чи буде зупинятись робота КПВВ під час проведення робіт", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що  Україна готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені вздовж дороги, між КПВВ "Станиця Луганська" та зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець, у рамках розведення сил і засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська.

У штабі зазначили, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань, можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями РФ та їхніми найманцями своїх зобов'язань з синхронного демонтажу. 

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