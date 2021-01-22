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У Кабміні оцінили ефективність жорсткого карантину: зараз спостерігається плато

Київ, П'ятниця 22 січня 2021 09:22
У Кабміні оцінили ефективність жорсткого карантину: зараз спостерігається плато
Фото: Олег Немчинов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Введені в Україні жорсткі карантинні заходи, за попередніми оцінками, дозволили стримати стрімке зростання захворюваності COVID-19. Зараз в країні спостерігається певне плато.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, повна оцінка ефективності жорстких карантинних заходів буде дана Міністерством охорони здоров'я на наступному тижні.

"Є попередні висновки. Медики кажуть, що введення обмежень на новорічно-різдвяний період дозволило їм стримати стрімке зростання захворюваності. Вони спостерігають певну плато. Це в першу чергу тому, що більшість громадян дотримувалися карантину", - зазначив Немчінов.

Нагадаємо, в Україні жорсткий карантин почав діяти з 8 січня. З 25 числа країна повинна перейти до адаптивного карантину. Про те, які обмеження залишаться, у матеріалі РБК-Україна.

Раніше голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що статистика дозволяє з 25 січня пом'якшити карантин.

Відзначимо, в Україні за минулу добу виявили 5348 нових випадків коронавірусу. На цьому тижні захворюваність не перевищувала позначку в 6 тисяч нових випадків COVID-19.

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