Статистика дозволяє: у Раді пояснили, чи пом'якшать карантин з 25 січня

Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)

У Верховній раді вважають, що ситуація з коронавірусу в Україні стабілізувалася. Це дозволяє пом'якшити карантинні обмеження з 25 січня.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

За його словами, введені жорсткі карантинні заходи дозволили уникнути посилення поширення COVID-19 після новорічних свят.

"Під час спілкування з міністром охорони здоров'я, міністр запевнив нас, що 24 січня посилення заходи будуть закінчені і Україна повернеться до адаптивного карантину. Сьогоднішня статистика дозволяє сподіватися, що так воно і буде", - заявив Радуцький.

Нардеп зазначив, що про повне скасування карантину поки мови не йде.

"Треба дивитися не тільки на статистику хворих і видужали, але і на статистику госпіталізованих і важких хворих. На жаль, ця статистика не змінюється вже близько 2-3 місяців. Ми щодня близько 2 тисяч госпіталізованих. А це важкі хворі", - додав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що жорсткий карантин не будуть продовжувати після 24 січня. З 25 числа буде діяти адаптивний карантин, який хочуть продовжити до 31 березня.

Зазначимо, за минулу добу в Україні підтвердили 4 383 нових випадки коронавірусу і більше ніж 2 тисячі госпіталізацій.