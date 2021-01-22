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В Кабмине оценили эффективность жесткого карантина: сейчас наблюдается плато

Киев, Пятница 22 января 2021 09:22
В Кабмине оценили эффективность жесткого карантина: сейчас наблюдается плато
Фото: Олег Немчинов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Введенные в Украине жесткие карантинные меры, по предварительным оценкам, позволили сдержать стремительный рост заболеваемости COVID-19. Сейчас в стране наблюдается определенное плато.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, полная оценка эффективности жестких карантинных мер будет дана Министерством здравоохранения на следующей неделе.

"Есть предварительные выводы. Медики говорят, что введение ограничений на новогодне-рождественский период позволило им сдержать стремительный рост заболеваемости. Они наблюдают определенное плато. Это в первую очередь потому, что большинство граждан придерживались карантина", - отметил Немчинов.

Напомним, в Украине жесткий карантин начал действовать с 8 января. С 25 числа страна должна перейти к адаптивному карантину. О том, какие ограничения останутся, в материале РБК-Украина.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что статистика позволяет с 25 января смягчить карантин.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки выявили 5348 новых случаев коронавируса. На этой неделе заболеваемость не превышала отметку в 6 тысяч новых случаев COVID-19.

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