У Кабміні відреагували на прохання УПЦ МП відкликати томос

У Кабінеті міністрів відреагували на прохання Української православної церкви Московського патріархату до Вселенського патріарха Варфоломея відкликати томос для Православної церкви України. Так, віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко прокоментував відповідне звернення УПЦ МП у своєму Twitter.

Він підкреслив, що тиск на Константинополь поновлюється з новою силою.

"У передчутті близького реваншу УПЦ МП закликала Вселенського патріарха Варфоломія "відкликати Томос". Тиск на Константинополь поновлюється з новою силою. Мета - скасування автокефалії, наданої Православній церкві України. Необхідна умова - зміна чинного президента. І тут не до жартів", - написав віце-прем'єр.

Крім того, архієпископ Євстратій Зоря у своєму Facebook також прокоментував заяву Синоду Митрополії РПЦ щодо відкликання томосу.

"Мета зрозуміла: через очевидну неможливість досягти всеправославної згоди в "українському питанні" (Москва та її союзники будуть проти) - знову повернути ситуацію до стану перед 2018 роком", - написав він.

Нагадаємо, раніше УПЦ МП попросила Вселенського патріарха Варфоломія відкликати томос про автокефалію ПЦУ. Так, Синод УПЦ МП прийняв заяву про поточну ситуацію, у якій констатував "збиток українському православ'ю".

Як писало РБК-Україна раніше, предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Єпіфаній заявив, що ПЦУ відкрита до співпраці і діалогу.

Додамо також, в окупованому Криму через підконтрольний РФ "суд" намагаються відібрати єдиний у Сімферополі храм Православної церкви України.