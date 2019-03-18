У Кабміні пояснили різні надбавки після індексації пенсій

В уряді зазначили, що надбавки до пенсій отримали всі без винятку пенсіонери

Після індексації пенсій українським громадянам нараховані різні надбавки до пенсій через різний страховий стаж кожного пенсіонера та рівень середньої зарплати. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко під час погоджувальної ради Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Віце-прем'єр підкреслив, що надбавки до пенсій отримали всі без винятку пенсіонери.

"Ми з 1 березня разом з президентом забезпечили автоматичну індексацію пенсій. Це трапилось вперше. Всі без винятку пенсіонери отримали надбавку до пенсій. Кожен звичайно різну", - сказав він.

За словами урядовця, при індексації пенсій враховано середню зарплату в Україні, страховий стаж пенсіонера, а також заробітну плату під час трудової діяльності.

"Тому повторюю, що цифри надбавок після індексації пенсій різні для різних пенсіонерів, але вони отримані кожним пенсіонером в Україні", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що для підвищення пенсій українцям зараз у державному бюджеті немає ресурсів. За словами глави Кабміну, для підвищення пенсії на 3 тисячі в бюджет Пенсійного фонду необхідно додатково закласти 270 мільярдів гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, за станом на 1 березня 2019 року після підвищення пенсій, за даними ПФУ, більшість громадян (72%) отримують до 3 тис. гривень, решта - понад цієї суми.

Додамо, Пенсійний фонд повідомляв, що середній розмір пенсії в Україні після підвищення станом на 1 березня 2019 року збільшився до 3033 гривень.