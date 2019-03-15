Для підвищення пенсій населенню у бюджеті немає ресурсів, - Гройсман

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, для підвищення пенсії на 3 тисячі бюджет ПФУ необхідно збільшити на 270 мільярдів гривень

Для підвищення пенсій українцям зараз у державному бюджеті немає ресурсів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави Кабміну, для підвищення пенсії на 3 тисячі у бюджет Пенсійного фонду необхідно додатково закласти 270 мільярдів гривень.

"Хочу сказати, що для того, щоб підвищити на 3 тисячі, треба додатково в бюджет Пенсійного фонду 270 мільярдів гривень. Я за це абсолютно, але таких ресурсів у нас немає. Але пенсії вище, це однозначно", - повідомив Гройсман.

Нагадаємо, за даними ПФУ, станом на 1 березня 2019 року після підвищення пенсій більшість громадян (72%) отримують до 3 тис. гривень, решта - понад цієї суми.

Як писало РБК-Україна раніше, Пенсійний фонд повідомляв, що середній розмір пенсії в Україні після підвищення станом на 1 березня 2019 року збільшився до 3033 гривень.

Додамо, ПФУ з 1 березня провів автоматичний перерахунок пенсій відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". З 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії зріс для 8 972 тис. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну, для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може бути менше ста гривень.