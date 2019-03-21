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У Кабміні пояснили, як розподіляються гроші від монетизації субсидій

Новини » Суспільство    21.03.2019 - 15:59
У Кабміні пояснили, як розподіляються гроші від монетизації субсидій
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Залишки монетизованих субсидій можуть використовуватися на особисті потреби

Залишок монетизованої субсидії після оплати послуг ЖКГ може витрачатися на власні потреби. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає урядовий портал.

За його словами, монетизація субсидій передбачає, що зекономлені за рахунок ефективного використання ресурсів кошти одержувачі можуть витрачати на власні потреби.

"Якщо людина отримала 1700 гривень монетизированной субсидії, а використала ресурсів на 1200-1300 гривень, то залишки залишаються їй на власні потреби. Це абсолютно справедливо", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, в Україні почали виплачувати субсидії готівкою пенсіонерам з 4 березня. Згідно з порядком виплат, у березні пенсіонери отримають субсидію за лютий 2019 року разом з пенсією через банк або через "Укрпошту". За розрахунками уряду, пенсіонери складають близько 70% всіх отримувачів субсидій.

З 12 березня "Ощадбанк" розпочав виплачувати субсидії грошима іншим категоріям одержувачів. Як зазначили в уряді, за останніми розрахунками середній розмір монетизованої субсидії складе 1676 гривень.

Українцям виплатили близько 350 млн гривень монетизації субсидій
Новини України Володимир Гройсмансубсідіїмонетизация
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