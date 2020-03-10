В Кабмине обсудили вопросы противодействия коронавирусу в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

До конца недели будет создана комиссия, которая будет осуществлять проверку всех объектов обсервации

Во вторник, 10 марта, состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как сообщается, в заседании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, профильные министры, представители силового блока и главы облгосадминистраций.

В ходе заседания стороны обсудили предложения относительно мер, которые необходимо принять для противодействия распространению коронавируса, а также рекомендации Всемирной организации здравоохранения в случае реализации различных сценариев развития событий: от единичных случаев заболевания до масштабного распространения вируса внутри страны.

В частности, был поднят вопрос о необходимости принятия законодательной инициативы о возможных мерах оперативного реагирования в случае распространения коронавируса COVID-19 в соответствии с рекомендациями ВОЗ и учитывая законодательную модель превентивных мер Польши.

В свою очередь, руководство всех ОГА заверило, что регионы готовы к случаям заболевания.

"Сейчас уже определены медицинские учреждения, которые могут быть использованы для обсервации в случае выявления коронавируса среди украинских граждан", - говорится в сообщении.

Также до конца недели будет создана комиссия, которая будет осуществлять проверку всех объектов обсервации.

Окончательный план по борьбе с коронавирусом будет принят на заседании Кабинета министров в среду, 11 марта.

Напомним, в Киеве усилили меры для предотвращения коронавируса. В частности, были определены семь госпиталей, которые в случае необходимости будут принимать инфицированных коронавирусом.

На данный момент в Украине официально подтвержден один случай коронавируса. В Черновцах 3 марта выявили вирус у мужчины, который ранее путешествовал в Италии. По состоянию на 10 марта состояние мужчины стабильное.