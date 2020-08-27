У Кабміні оновили правила в'їзду для іноземців

Згідно з оновленим рішенням уряду, наступним категоріям осіб дозволено в'їзд в країну лише при наявності страхового поліса для покриття витрат, пов'язаних з лікуванням коронавірусу:
родичам першої лінії;
які мають дозвіл на роботу в Україні;
які в'їжджають в Україну з метою транзиту і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
які прибувають з метою навчання або проходять військову службу на території України;
главам та членам офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, і виїжджають в Україну на запрошення президента України, Верховної ради, Кабміну, Офісу президента України, МЗС;
є особами, які прибувають в Україну на запрошення МЗС;
є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних, морських та річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з одним супроводжуючим;
прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, або є супроводжуючими їх особами;
є технічними фахівцями, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;
є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
прибувають на лікуванні в установи охорони здоров'я України
Таким категоріям осіб дозволено в'їзд в Україну без наявності страхового поліса:
постійно або тимчасово проживають на території України;
визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;
є співробітниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членами їх сімей;
є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які приймають участь у заходах з підготовки підрозділів ЗСУ або прибувають на запрошення Міністерства оборони України