В Кабмине обновили правила въезда для иностранцев

Согласно обновленному решению правительства, следующим категориям лиц разрешен въезд в страну лишь при наличии страхового полиса для покрытия расходов, связанных с лечением коронавируса:
родственникам первой линии;
которые имеют разрешение на работу в Украине;
которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
которые прибывают с целью обучения или проходят военную службу на территории Украины;
главам и членам официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и выезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной рады, Кабмина, Офиса президента Украины, МИД;
являются лицами, которые прибывают в Украине по приглашению МИД;
являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим;
прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, или являются сопровождающими их лицами;
являются техническими специалистами, которые прибывают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.
Следующим категориям лиц разрешен въезд в Украину без наличия страхового полиса:
постоянно или временно проживают на территории Украины;
признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите;
являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей;
являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы НАТО "Партнерство ради мира", которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины.