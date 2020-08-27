У Кабміні оновили правила в'їзду для іноземців

Фото: прикордонник (facebook.com/DPSUkraine)

Кабінет міністрів поновив правила в'їзду в Україну для іноземців. Зокрема, деяким групам іноземців дозволений в'їзд при наявності страхового поліса.

Про це повідомив в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з оновленим рішенням уряду, наступним категоріям осіб дозволено в'їзд в країну лише при наявності страхового поліса для покриття витрат, пов'язаних з лікуванням коронавірусу:

родичам першої лінії;

які мають дозвіл на роботу в Україні;

які в'їжджають в Україну з метою транзиту і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

які прибувають з метою навчання або проходять військову службу на території України;

главам та членам офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, і виїжджають в Україну на запрошення президента України, Верховної ради, Кабміну, Офісу президента України, МЗС;

є особами, які прибувають в Україну на запрошення МЗС;

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних, морських та річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з одним супроводжуючим;

прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, або є супроводжуючими їх особами;

є технічними фахівцями, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

прибувають на лікуванні в установи охорони здоров'я України

Таким категоріям осіб дозволено в'їзд в Україну без наявності страхового поліса:

постійно або тимчасово проживають на території України;

визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

є співробітниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членами їх сімей;

є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які приймають участь у заходах з підготовки підрозділів ЗСУ або прибувають на запрошення Міністерства оборони України

Нагадаємо, рішення про закриття кордону для іноземців було прийнято Кабміном на засіданні 26 серпня.

При цьому Кабмін вирішив ввести заборону на в'їзд для іноземців з 00:01 28 серпня, він триватиме до 28 вересня.