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У Кабміні оновили правила в'їзду для іноземців

Україна, Четвер 27 серпня 2020 21:20
У Кабміні оновили правила в'їзду для іноземців
Фото: прикордонник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабінет міністрів поновив правила в'їзду в Україну для іноземців. Зокрема, деяким групам іноземців дозволений в'їзд при наявності страхового поліса.

Про це повідомив в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з оновленим рішенням уряду, наступним категоріям осіб дозволено в'їзд в країну лише при наявності страхового поліса для покриття витрат, пов'язаних з лікуванням коронавірусу:

  • родичам першої лінії;
  • які мають дозвіл на роботу в Україні;
  • які в'їжджають в Україну з метою транзиту і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
  • які прибувають з метою навчання або проходять військову службу на території України;
  • главам та членам офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, і виїжджають в Україну на запрошення президента України, Верховної ради, Кабміну, Офісу президента України, МЗС;
  • є особами, які прибувають в Україну на запрошення МЗС;
  • є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних, морських та річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
  • є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з одним супроводжуючим;
  • прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, або є супроводжуючими їх особами;
  • є технічними фахівцями, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;
  • є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
  • прибувають на лікуванні в установи охорони здоров'я України

Таким категоріям осіб дозволено в'їзд в Україну без наявності страхового поліса:

  • постійно або тимчасово проживають на території України;
  • визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;
  • є співробітниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членами їх сімей;
  • є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які приймають участь у заходах з підготовки підрозділів ЗСУ або прибувають на запрошення Міністерства оборони України

У Кабміні оновили правила в'їзду для іноземців

Нагадаємо, рішення про закриття кордону для іноземців було прийнято Кабміном на засіданні 26 серпня.

При цьому Кабмін вирішив ввести заборону на в'їзд для іноземців з 00:01 28 серпня, він триватиме до 28 вересня.

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