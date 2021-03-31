У Кабміні назвали умову для перенесення органів влади в регіони

Міністр Кабміну Олег Немчінов розповів, коли може початися перенесення органів влади у регіони. Для початку перенесення потрібно перевести максимальну кількість процесів в онлайн.
Про це міністр сказав в коментарі РБК-Україна.
"Найголовніша умова - продовження реформування в рамках електронного уряду, в рамках держави в смартфоні, в рамках тих кроків, які ми робимо в напрямку диджиталізації, тобто переведення максимальної кількості процесів в онлайн. Після цього вже можна буде говорити про перенесення в регіони якихось конкретних органів виконавчої влади", - заявив Немчінов.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський запропонував перенести міністерства з Києва в регіони. На думку глави держави, перенесення органів влади стимулюватиме розвиток регіонів.
Після цього Немчінов розповів, що в першу чергу в регіони будуть переносити новостворені органи влади, наприклад, комісії чи бюро. Однак перенесення міністерств також не виключають, якщо буде така пропозиція від членів уряду.