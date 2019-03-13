У Кабміні назвали суму виплачених через Ощадбанк субсидій

Виплата субсидій через Ощадбанк стартувала 12 березня

В первый день выплаты субсидий через "Ощадбанк", в том числе наличными, превысили 350 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что 12 марта начались выплаты монетизированных субсидий через "Ощадбанк". В частности, в первый день выплат через систему платежей "Быстрая копейка" получателям выдали субсидии на сумму 19,4 млн гривен, которые были оформлены 11 172 переводами. На карты зачислены 204 224 перевода на сумму 333,4 млн гривен.

Напомним, с 4 марта начали выплачивать субсидии наличными пенсионерам. По данным Пенсионного фонда, на выплаты субсидий было направлено 168,4 млн гривен.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, в течение марта, апреля и мая текущего года две системы выплаты субсидий населению - безналичная и наличная в денежной форме - будут функционировать параллельно. Он отметил, что в правительстве планируют оценить, продолжать ли выплату субсидий таким способом в дальнейшем. Ожидается, что субсидию наличными получат более 3 миллионов домохозяйств.