Рева розповів, як довго 2 системи нарахування субсидій будуть діяти паралельно

Фото: Андрій Рева (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін хоче оцінити ефективність кожної з систем виплати

Протягом трьох місяців в Україні діятимуть паралельно дві системи нарахування населенню житлових субсидій. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, йдеться про березень, квітень та травень.

"Протягом березня, квітня і травня поточного року дві системи виплати субсидій населенню -безготівкова та готівкова в грошовій формі - будуть функціонувати паралельно", - повідомив Рева.

За його словами, в уряді планують оцінити, чи продовжувати виплату субсидій у такій спосіб у подальшому.

"Це дасть можливість об’єктивно оцінити ефективність кожної з них, щоб прийняти зважене рішення щодо подальшого використання цих механізмів соціальної підтримки в майбутньому", - додав міністр соцполітики.

Нагадаємо, Рева заявив, що субсидію готівкою отримають більше 3 мільйонів домогосподарств.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні 2019 року пенсіонери отримають субсидію для оплати комунальних платежів за лютий 2019 року разом з пенсією. При цьому всі інші субсідіанти зможуть отримати субсидію з 12 березня у відділенні Ощадбанку за пред'явленням паспорта і ідентифікаційного коду.

Додамо, Кабінет міністрів України спрямує понад 5,6 млрд гривень на виплату монетизованих субсидій населенню.