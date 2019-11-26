У Мінрегіоні розробили закон про удосконалення регіональної держполітики

Фото: Мінрегіон (Віталій Носач/РБК-Україна)

У міністерстві заявили про відсутність механізму практичної реалізації Держстратегії регіонального розвитку

Міністерство розвитку громад та територій розробило законопроект про удосконалення регіональної державної політики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

Перший заступник міністра розвитку громад та територій України Дмитро Живицький підкреслив необхідність оновити закон "Про засади державної регіональної політики".

Вказано, що наразі існує проблема слабкого взаємозв’язку між стратегічним та бюджетним плануванням. Зазначається, що від часу ухвалення в 2014 році Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в Україні так і не було закладено кошти на реалізацію загальноукраїнських цілей державної регіональної політики, а ДФРР не передбачає можливостей використання коштів на ці цілі, оскільки всі кошти ДФРР розподіляються за певними критеріями між регіонами.

"По суті держава, задекларувавши у своїх стратегічних документах певні важливі загальнодержавні цілі, не визначила для цього джерел фінансування. Тобто відсутній механізм практичної реалізації Державної стратегії регіонального розвитку", - сказано у повідомленні.

Крім того, немає єдиного підходу щодо розроблення та реалізації стратегічних документів на місцевому рівні. Фактично у різних громадах працюють різні проекти міжнародної технічної допомоги, що допомагають громадам створювати стратегії за різними принципами і шаблонами.

"З метою вирішення зазначених питань, удосконалення механізмів реалізації державної регіональної політики, підвищення її ефективності Мінрегіоном розроблено проект закону "Про внесення змін до закону "Про засади державної регіональної політики (щодо комплексного удосконалення системи формування та реалізації державної регіональної політики)", - вказано у повідомленні відомства.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України анонсували оновлення комплексної генеральної схеми планування території України.

Як писало РБК-Україна, у березні 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон "Про засади державної регіональної політики". Верховна рада 8 скликання ухвалила відповідний законопроект 5 лютого 2015-го.