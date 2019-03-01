У Кабміні назвали середню суму монетизованих субсидій

Міністр соцполітики зазначив, що деякі українці отримають 24 тисячі гривень субсидії

Средний размер монетизированной субсидии в марте составит 1681 гривну. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ревы, есть даже субсидианты, которые получат 24 тысячи гривен субсидии.

"Каждый субсидиант получит индивидуально определенную сумму. Уже в марте они получат наличные средства в размере назначенной субсидии за февраль. В среднем это составляет 1681 гривну. Обращаю внимание, что это средний показатель. Субсидии носят индивидуальный характер от 0 до 24 тысяч, где у нас есть такие субсидианты как в Харьковской области, которые получают такую ​​сумму", - заявил министр соцполитики.

Напомним, глава государства Петр Порошенко ранее заявил, что украинские пенсионеры смогут получить монетизированные субсидии наличными. По его словам, ранее было принято решение о монетизации субсидий, а также об их выплате наличными. Президент также подчеркнул, что в Украине 74% получателей субсидий являются пенсионерами.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте 2019 года пенсионеры получат субсидию для оплаты коммунальных платежей за февраль 2019 года вместе с пенсией. При этом все остальные субсидианты смогут получить субсидию с 12 марта в отделении Ощадбанка по предъявлению паспорта и идентификационного кода.

Добавим, правительство одобрило старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года. Ожидается, что эта инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, ожидается усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий населения.