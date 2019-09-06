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Мінфін створить агенцію з держборгу

Новини » Політика    06.09.2019 - 19:29
Мінфін створить агенцію з держборгу
Фото: Дмитро Дубілет (facebook com dubilet)

Міністерство фінансів направить декілька законопроектів на ратифікацію у Верховну раду

Міністерство фінансів України створить агенцію з державного боргу. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Міністерство фінансів направить декілька законопроектів на ратифікацію у Верховну раду України.

"Два питання розповім. Мінфін відправляє декілька законопроектів на ратифікацію у Верховну раду. Якщо вони будуть прийняті, то ми з декільками країнами ратифікуємо і передемо до нової системи взамодії щодо подвійного оподаткування. .. Друге рішення, що Мінфін створює агенцію, яка буде відповідати за державний борг. Робота з державним боргом буде відокремлена. Сподіваюсь, Верховна рада це рішення прийме", - заявив Дубілет.

Крім того, він зазначив, що сьогодні відбулися кадрові призначення.

"Кадрові призначення сьогодні були", - заявив Дубілет.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національний банк України і Міністерство фінансів починають вести переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на технічному рівні і обмінюються листами.

Крім того, 23 листопада 2018 року Верховна рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів. До цього вона виконувала обов'язки міністра.

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