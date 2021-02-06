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Рівень світового океану піднімається швидше, ніж очікувалось, - екологи

Вашингтон, Субота 06 лютого 2021 09:52
Рівень світового океану піднімається швидше, ніж очікувалось, - екологи
Фото: танення льодовиків (freepik)
Автор: Анастасія Рокитна

Екологи заявили про необхідність зменшення викидів вуглецю в повітря. Рівень світового океану піднімається швидше за найгірші прогнози.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, така ситуація впливає на дві п'ятих населення Землі, які проживають поблизу узбережжя.

"Зміна клімату спричиняє більш швидке зростання рівня води в океанах, ніж раніше передбачали навіть найбільш песимістичні прогнози вчених", - йдеться у статті.

Екологи стверджують, що країнам доведеться обмежувати викиди парникових газів навіть більше, ніж очікувалося, щоб стримати зростання рівня води. Дослідники наголошують, що до кінця століття підйом світового океану на півметра може очікуватися, якщо температура підніметься максимум на 0,5 градуса Цельсія.

Проте вода може піднятися більш ніж на один метр, якщо стане тепліше на 2 градуси, і це ймовірно станеться за нинішніх умов, якщо не зміниться кліматична політика людства, пише видання.

Геофізик з Університету Копенгагена Аслак Грінстед вважає, що потрібно скоротити викиди на ще 200 мільярдів метричних тонн вуглецю, і лише це допоможе світу залишатися в межах попередніх прогнозів.

Нагадаємо, 2020 рік був одним із двох найспекотніших за всю історію спостережень за глобальними температурами. Проте в цьому столітті світ рухається до катастрофічного підвищення температури на 3-5 градусів за Цельсієм, говорять кліматологи.

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