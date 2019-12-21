У Кабміні назвали причину пожежі в коледжі Одеси

Урядова комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі назвала причину трагедії, що забрала життя 16 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Так, основною версією виникнення пожежі в коледжі Одеси, яку розглядають в Кабміні, є займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі будівлі.

"Звідти пожежа поширилася. Люди не могли евакуюватися, бо один із виходів був зачинений", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основними причинами пожежі та загибелі людей є недбале ставлення керівництва та персоналу навчального закладу до протипожежної безпеки.

В уряді додали, що у зв'язку з пожежею було змінено керівництво Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

"Безпосередні причини та винуватців трагедії визначить суд. Винні понесуть відповідальність. Зробимо все для недопущення таких жахливих випадків у майбутньому", - наголосили в Кабміні.

Нагадаємо, 4 грудня в Одесі сталася пожежа в коледжі, в результаті трагедії загинули 16 осіб. За даними слідства, в коледжі була відсутня пожежна сигналізація. Правоохоронці вважали, що причиною виникнення пожежі в коледжі стала несправність електропроводки або побутових електроприладів.

Крім того, суд відправив під цілодобовий домашній арешт директора згорілого одеського коледжу. Директора підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.