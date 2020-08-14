У Кабміні назвали дату відновлення авіасполучення з Казахстаном

Україна та Казахстан невдовзі відновлять авіасполучення. Відновлення має відбутися уже з 17 серпня.

Про це повідомляє урядовий портал.

Так, Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану вирішило відновити з 17 серпня міжнародні авіарейси з Україною, про що вказано в офіційному листі, надісланому відомством до Державної авіаційної служби України.

"Казахстан готовий відновити міжнародне авіасполучення з Україною вже з 17 серпня. Безпека та дотримання всіх необхідних епідеміологічних вимог залишаються для нас пріоритетом у здійсненні авіа- та інших видів перевезень. І ми теж підтверджуємо свою готовність та бажання відновити польоти між нашими країнами”, - зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

У Казахстані підкреслили, що для безпеки пасажирів, які прибувають із республіки в нашу країну, є обов’язковим дотримання температурного режиму та анкетування про те, де проживатиме прибуваючий, його контакти та інші дані.

"Станом на зараз в’їзд на територію Казахстану заборонений для громадян України, за винятком осіб, які мають статус резидента або є членами сім’ї громадян республіки Казахстан", - нагадали в Кабміні.

Як писало РБК-Україна, 13 серпня уряд Казахстану прийняв рішення про поетапне пом'якшення карантинного режиму з понеділка, 17 серпня.

Нагадаємо, на початку липня у Казахстані ввели посилений карантин.

А в кінці липня у країні ввели масковий режим на вулиці.