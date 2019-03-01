У Кабміні назвали число домогосподарств, які отримають субсидію готівкою

В уряді підкреслили, що передбачені різні способи виплати громадянам субсидії

Субсидию наличными получат более 3 миллионов домохозяйств. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Рева отметил, что предусмотрены различные способы выплаты гражданам субсидии.

"Субсидианты, которые оформили субсидию до января 2019 года, получат наличные за февраль уже в марте. Предусмотрены различные способы выплаты гражданам этих средств. По состоянию на 20 февраля 2019 года субсидию наличными получат 3 миллиона 378 тысяч 807 домохозяйств", - сообщил Рева.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что украинские пенсионеры смогут получить монетизированные субсидии наличными деньгами.

Глава государства напомнил, что ранее было принято решение о монетизации субсидий, а также об их выплате наличными. Он также подчеркнул, что в Украине 74% получателей субсидий являются пенсионерами.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте 2019 года пенсионеры получат субсидию для оплаты коммунальных платежей за февраль 2019 года вместе с пенсией. При этом все остальные субсидианты смогут получить субсидию с 12 марта в отделении Ощадбанка по предъявлению паспорта и идентификационного кода.

Добавим, Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года. Ожидается, что эта инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, ожидается усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий населения.