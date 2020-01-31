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В Кабміні назвали чисельність населення України разом з окупованими територіями

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За даними Дубілета, загальна кількість населення сягає 44 млн осіб

Разом з українцями, що проживають на окупованих територіях, загальна кількість населення в Україні сягатиме 44 мільйонів осіб. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає РБК-Україна.

"Якщо їх (українців, які залишилися на окупованих територіях - ред.) врахувати, то буде приблизно 44 мільйони", - сказав Дубілет.

Притому він відмітив, що основними причинами зменшення населення залишається війна, негативна демографічна тенденція та трудова міграція.

"Щодня нас стає менше",- додав Дубілет.

Крім того, він відзначив, що наразі вже проведено тестовий перепис населення.

Як писало РБК-Україна, 23 січня 2020 року Кабінет міністрів представив результати оцінки чисельності наявного населення України. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що чисельність населення України склала 37 млн 289 тисяч людей.

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