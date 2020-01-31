В Кабмине назвали численность населения Украины вместе с оккупированными территориями

Вместе с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях, общее количество населения в Украине достигает 44 миллионов человек. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передает РБК-Украина.

"Если их (украинцев, которые остались на оккупированных территориях - ред.) учесть, то будет примерно 44 миллиона", - сказал Дубилет.

Притом он отметил, что основными причинами уменьшения населения остается война, негативная демографическая тенденция и трудовая миграция.

"Каждый день нас становится меньше", - добавил Дубилет.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время уже проведена тестовая перепись населения.

Как писало РБК-Украина, 23 января 2020 года Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч человек.