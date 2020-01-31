ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Кабміні назвали чисельність населення України разом з окупованими територіями

Новини » Суспільство     31.01.2020 - 23:47
В Кабміні назвали чисельність населення України разом з окупованими територіями
Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

За даними Дубілета, загальна кількість населення сягає 44 млн осіб

Разом з українцями, що проживають на окупованих територіях, загальна кількість населення в Україні сягатиме 44 мільйонів осіб. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає РБК-Україна.

"Якщо їх (українців, які залишилися на окупованих територіях - ред.) врахувати, то буде приблизно 44 мільйони", - сказав Дубілет.

Притому він відмітив, що основними причинами зменшення населення залишається війна, негативна демографічна тенденція та трудова міграція.

"Щодня нас стає менше",- додав Дубілет.

Крім того, він відзначив, що наразі вже проведено тестовий перепис населення.

Як писало РБК-Україна, 23 січня 2020 року Кабінет міністрів представив результати оцінки чисельності наявного населення України. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що чисельність населення України склала 37 млн 289 тисяч людей.

Кабмін скасував дублювання е-декларацій у паперовій формі Держстат пояснив розбіжності в даних щодо населення України
Новини України населениеДмитро Дубілет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся