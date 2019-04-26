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У Кабміні не знайшли вибухівку

Новини » Надзвичайні події    26.04.2019 - 16:47
У Кабміні не знайшли вибухівку
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Інформація про мінування не підтвердилася

Повідомлення про мінування будівлі Кабінету міністрів України не підтвердилося. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Так, відповідно до оновлених даних, правоохоронці не знайшли вибухівку у будівлі уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція не підтвердила інформацію про "замінування" аеропорту "Київ" ім. Сікорского, Південного і Дарницького вокзалу, Центрального автовокзалу. У поліції заявили, що через інформацію про "замінування" евакуювали з Центрального автовокзалу - 250 осіб, з Дарницького та Центрального залізничних вокзалів - 700 і 1200 осіб відповідно.

Як писало РБК-Україна раніше, інформація про замінування будівлі Верховної ради України не підтвердилася. Вранці в кулуарах парламенту проводилися перевірки з металошукачами.

Так, столична поліція повідомила, що їм відправили на електронну пошту повідомлення про замінування Південного вокзалу, Дарницького, аеропорту Жуляни (міжнародний аеропорт "Київ"), будівель Ради і Кабінету міністрів. Правоохоронці підкреслювали, що були створені групи з відпрацювання інформації, на місці працювали вибухотехнічні служби.

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