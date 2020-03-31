У Кабміні нагадали про заборону припинення електропостачання на час карантину

У Кабінеті міністрів нагадали про заборону припинення електропостачання на час карантину. Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що Держенергонагляд звернувся до операторів систем розподілу електричної енергії й електропостачальних організацій та наголосив на необхідності дотримання вимог законодавства і відповідно до нього не обмежувати та/або не припиняти постачання електричної енергії споживачам на період дії карантину.

"Такі норми прописано у законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)"... На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби, та протягом 30 днів з дня його скасування забороняється нараховувати та стягувати неустойки (штрафи або пеню) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, а також припиняти/зупиняти надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що Держенергонагляд закликав ліцензіатів з розподілу електроенергії та електропостачальників з розумінням та відповідальністю поставитись до ситуації, що склалась.

"Послуги з постачання електричної енергії мають надаватись споживачам безперервно. Перерви у постачанні можуть виникати у випадку ремонтних та профілактичних робіт, а також робіт з ліквідації аварій", - наголосили у КМУ.

Нагадаємо, міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов розповів про ризики несплати громадянами за житлово-комунальні послуги на час карантину, оголошеного у зв'язку з пандемією коронавірусу. Він зазначив, що несплата може привести до складнощів в роботі постачальників.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні уряду доручив розробити механізм щодо заборони відключення електроенергії за несплату на період карантину через коронавірус. За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, таке рішення було прийнято, щоб згладити незручності громадян після введення карантинних обмежень.

Так, уряд збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг на період карантину. Кожна сім'я, яка отримує субсидію, зможе розраховувати в середньому на 300 гривень доплати.