У Кабміні можуть призначити виплати сім'ям загиблих у "ЛНР" шахтарів

У Кабінеті міністрів України мають намір призначити виплати сім'ям шахтарів, які загинули в результаті аварії на шахті "Східкарбон" 25 квітня на окупованій частині Луганської області. Про це у Верховній раді заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Туки, міністерство проведе нараду з реагування на вибух на шахті "Східкарбон".

"Я думаю, сьогодні ми проведемо спільну нараду з колегами по іншим відомствам і будуть прийняті заходи в плані реагування на такі події. В тому числі і ті заходи, які запропонували щодо підтримки безпосередньо дітей із сімей загиблих, необхідних виплат і компенсацій", - додав він.

Відзначимо, 25 квітня біля окупованої Юр'ївки прогримів вибух на шахті "Східкарбон". На даний момент, за інформацією сепаратистських ЗМІ, на поверхню дістали тіла трьох гірників. Доля ще 14 осіб через добу після аварії залишається невідомою.

Нагадаємо, раніше в селищі Північний під Торецьком Донецької області евакуювали гірників після короткого замикання на шахті.

До цього в січні в результаті вибуху на шахті під Павлоградом (Дніпропетровська область) постраждали 5 осіб, всього на момент вибуху на ділянці перебувало 15 осіб.