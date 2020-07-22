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У Кабміні виключили проведення перепису населення в найближчі два роки

Київ, Середа 22 липня 2020 15:47
У Кабміні виключили проведення перепису населення в найближчі два роки
Фото: Олег Немчінов (УНІАН)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Втім, Державна служба статистики до проведення перепису населення готова

Найближчі два роки перепис населення проводити не будуть. Поки Україна не подолає коронавірусну інфекцію, не можна ставити питання про цей процес.

Про це сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов під час брифінгу.

Разом з тим, міністр стверджує, що Державна служба статистики до проведення перепису населення готова.

"Друге питання - це вартість. І, якщо ми будемо це проводити в класичному вигляді, то це не в цьому році точно і, я думаю, не в наступному", - сказав Немчінов.

Раніше в Кабміні заявляли, що через спалах коронавірусу Всеукраїнський перепис населення навряд чи пройде у 2021 році.

Відзначимо, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук (НАН) Елла Лібанова в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що перепис населення є необхідним діагнозом суспільству.

Нагадаємо, в Україні мають намір провести перший в історії країни сільськогосподарський перепис, планують з'ясувати чисельність тварин, а також види культур, які вирощують в домогосподарствах.

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