В Кабмине исключили проведение переписи населения в ближайшие два года

Фото: Олег Немчинов (УНИАН)

Впрочем, Государственная служба статистики к проведению переписи населения готова

Ближайшие два года перепись населения проводить не будут. Пока Украина не преодолеет коронавирусную инфекцию, нельзя ставить вопрос об этом процессе.

Об этом сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов во время брифинга.

Вместе с тем, министр утверждает, что Государственная служба статистики к проведению переписи населения готова.

"Второй вопрос - это стоимость. И, если мы будем это проводить в классическом виде, то это не в этом году точно и, я думаю, не в следующем", - сказал Немчинов.

Ранее в Кабмине заявляли, что из-за вспышки коронавируса Всеукраинская перепись населения вряд ли пройдет в 2021 году.

Отметим, директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАН) Элла Либанова в интервью РБК-Украина заявила, что перепись населения является необходимым диагнозом обществу.

Напомним, в Украине намерены провести первую в истории страны сельскохозяйственную перепись, планируют выяснить численность животных, а также виды культур, которые выращивают в домохозяйствах.