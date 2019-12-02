Росія прагне укласти пакетну угоду по газу, - Оржель

Фото: Олексій Оржель (brdo com ua)

У пакет входять транзит і постачання газу в Україну

Російська Федерація на переговорах по газу прагне досягти пакетних домовленостей. Про це на брифінгу сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Оржель, пакетна домовленість передбачає не тільки обсяги транспортування й транзитний договір, а також питання про постачання в Україну.

"Ні для кого не секрет, вони хочуть пакетну домовленість. Про це вже заявляє російська сторона. Пакетна домовленість передбачає не тільки обсяги транспортування й транзитний договір, а також і вони ставлять питання про постачання в Україну", - сказав він.

Як зазначив Оржель, Україна ставить питання, що є вже зафіксовані зобов'язання на рівні арбітражів. "Якщо це пов'язується з поставками, то ми пряму поставку безпосередньо пов'язуємо з компенсацією цих боргів", - заявив Оржель.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 листопада у Відні відбулися двосторонні переговори щодо газу між Україною і Росією. У переговорах брали участь глава Міненерго Олексій Оржель, представники "Нафтогазу України" та "Оператора газотранспортної системи України", міністр енергетики РФ Олександр Новак, а також голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Після цього у Відні продовжилися переговори технічних фахівців. Зокрема, на переговорах залишилися представники "Оператора газотранспортної системи України".