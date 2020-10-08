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У Кабміні виключають черговий локдаун через пандемію

Київ, Четвер 08 жовтня 2020 08:17
У Кабміні виключають черговий локдаун через пандемію
Фото: Олексій Чернишов (РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Анастасия Рокитна

В українському уряді виключають введення нового локдауна через коронавірус. Місцеві вибори теж переносити не будуть.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Він нагадав, що вибори будуть через три тижні.

"Все йде за планом, ми спираємося на власний прогноз. Зараз мова про локдаун не йде", - заявив він.

Зазначимо, українці 25 жовтня вперше обиратимуть депутатів до рад усіх рівнів від громад - депутатів сільських, селищних, міських рад, а також сільських, селищних, міських голів. Перші вибори відбудуться і до 119 райрад.

Нагадаємо, ЦВК затвердила форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборів.

Раніше ЦВК акредитувала 127 офіційних спостерігачів на місцевих виборах. У тому числі акредитовані 14 спостерігачів від трьох іноземних держав.

Як повідомляло РБК-Україна, з початку виборчої кампанії місцевих виборів в Україні поліція почала сотні кримінальних справи за фактом порушення виборчого процесу.

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