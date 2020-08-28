В Кабміні хочуть пом'якшити правила в'їзду для іноземців

Фото: прикордонник (facebook.com/DPSUkraine)

Державне агентство з розвитку туризму (ДАРТ) спільно з Міністерством культури розробляють проект постанови про пом'якшення правил в'їзду для іноземців. Зокрема, в'їзд хочуть дозволити туристам з країн "зеленої зони".

Про це повідомили в прес-службі ДАРТ.

Зміни планують внести на найближче засідання уряду.

"Пропонується дозволити в'їзд в Україну іноземним громадянам з країн "зеленої зони", що прибувають з туристичною метою", - повідомили в ГАРТ.

Нагадаємо, уряд прийняв рішення про заборону на в'їзд для іноземців з 28 серпня до 28 вересня.

При цьому деяким групам іноземців буде дозволений в'їзд в Україну, частині з них необхідно буде мати страховий поліс.

Також РБК-Україна писало, що 28 серпня в Києві під стінами Кабміну люди вийшли на акцію протесту через заборону на в'їзд іноземців в Україну.

Зазначимо, зараз у списку країн "червоної зони" України входять 65 держав, серед яких США, Іспанія, Румунія, Албанія та інші.

Крім цього повідомлялося, що сьогодні в Умані місцеві жителі намагалися не пропустити в місто хасидів.

Відзначимо, вже кільком десяткам хасидів було відмовлено у в'їзді в Україну.