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Під Кабміном влаштували протест через заборону на в'їзд іноземців

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 14:06
Під Кабміном влаштували протест через заборону на в'їзд іноземців
Фото: протест під Кабміном (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві під будівлею Кабінету міністрів протестують через заборону на в'їзд іноземців в Україну. Люди вимагають скасувати це рішення.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Мітингувальники використовують українські прапори і написи "Welcome" і "Україна - відкрита країна". Протестують представники туристичної галузі.

Фото: протест під Кабміном (РБК-Україна)

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні у середу, 26 серпня, прийняв рішення про введення заборони на в'їзд в Україну для іноземних громадян до кінця вересня.

Також повідомлялося, що в Умані місцеві жителі намагалися не пропустити в місто хасидів, які приїхали.

Зазначимо, вже кільком десяткам хасидів було відмовлено у в'їзді в Україну.

Нагадаємо, Україна обмежила можливість приїзду хасидів в Умань на святкування Рош га-Шана

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